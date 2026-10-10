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ИА Регнум

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В Австрии требуют разобраться с секретными перевозками Киева грузов без таможни

В Австрии требуют разобраться с секретными перевозками Киева грузов без таможни

Оппозиция в Австрии (АПС) направила парламентский запрос в МИД страны с требованием предоставить информацию о беспрепятственном транзите через границу микроавтобуса VW украинских спецслужб.

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