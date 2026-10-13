Нижегородская область вводит особый режим из-за бездомных животных

Правительство Нижегородской области внесло в региональное Законодательное собрание законопроект, который позволит губернатору вводить особый режим при росте числа бездомных животных или нападениях на людей.
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