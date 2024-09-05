Ольга отперла дверь, втащила через порог тяжелую сумку, перевела дух. И тут же из комнаты послышалось: – Оль, наконец-то! Что вкусненького принесла? И вообще, где ты так долго, я тут скоро помру с голодухи! Настроение, и без того не восторженное, скукожилось в неприятный колючий комок.
Вася чувствовал себя падишахом
Комментарии
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Диляра Садыкова
Сказка, ну, допустим, с восточным акцентом 😉😂
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6 час.
Аурелия Запсенко
Нормальная сказка,уж лучше так, а то в последнее время всё больше про разводы да как поизощрённее мужа наказать.
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3 час.
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