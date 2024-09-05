Вася чувствовал себя падишахом

Ольга отперла дверь, втащила через порог тяжелую сумку, перевела дух. И тут же из комнаты послышалось: – Оль, наконец-то! Что вкусненького принесла? И вообще, где ты так долго, я тут скоро помру с голодухи! Настроение, и без того не восторженное, скукожилось в неприятный колючий комок.