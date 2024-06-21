Эксперт: Рано еще хвалить гражданских "пиджаков" в Минобороны

а порыться в информации , выблядок легионера СС, пустая башка не даёт? или ты подобна подонку нацистскому под кличкой Гейче, педерасту дебилу - тупому , как баран и ты, сукеа продажная.

Модест

Товарищу полковник-эксперту надо бы знать, что армией командует Генштаб. Где там пинжаки? Может Герасимову счёт предъявит? А если бы Дюмина или Суровикина поставили, то куда бы свой шершавый язычок засунул львовский выпускник?