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Эксперт: Рано еще хвалить гражданских "пиджаков" в Минобороны

Эксперт: Рано еще хвалить гражданских "пиджаков" в Минобороны

Армия неизбежно предъявит счет новым назначенным гражданским руководителям в Министерстве обороны, считает военный эксперт Виктор Баранец.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
а порыться в информации , выблядок  легионера  СС, пустая башка не даёт? или ты подобна  подонку  нацистскому  под кличкой  Гейче, педерасту дебилу - тупому , как баран и ты, сукеа продажная.
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1 час.
Модест
Товарищу полковник-эксперту надо бы знать, что армией командует Генштаб. Где там пинжаки? Может Герасимову счёт предъявит? А если бы Дюмина или Суровикина поставили, то куда бы свой шершавый язычок засунул львовский выпускник?
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24 мин.
Феликс ДеДюЛин
баранец-пора тебе на холодец!
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19 мин.

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