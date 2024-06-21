Армия неизбежно предъявит счет новым назначенным гражданским руководителям в Министерстве обороны, считает военный эксперт Виктор Баранец.
Эксперт: Рано еще хвалить гражданских "пиджаков" в Минобороны
Комментарии
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Владимир Алтайцев
а порыться в информации , выблядок легионера СС, пустая башка не даёт? или ты подобна подонку нацистскому под кличкой Гейче, педерасту дебилу - тупому , как баран и ты, сукеа продажная.
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1 час.
Модест
Товарищу полковник-эксперту надо бы знать, что армией командует Генштаб. Где там пинжаки? Может Герасимову счёт предъявит? А если бы Дюмина или Суровикина поставили, то куда бы свой шершавый язычок засунул львовский выпускник?
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24 мин.
Феликс ДеДюЛин
баранец-пора тебе на холодец!
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19 мин.
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