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Реки-призраки: что Европа увидела на обнажившемся дне

Реки-призраки: что Европа увидела на обнажившемся дне

Стоя на берегу реки, которая тысячи лет была источником жизни для целых народов, можно увидеть не воду, а растрескавшуюся землю, песчаные отмели и ржавые корпуса военных судов, пролежавших на дне почти восемь десятилетий.

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