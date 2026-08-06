Реки-призраки: что Европа увидела на обнажившемся дне

Стоя на берегу реки, которая тысячи лет была источником жизни для целых народов, можно увидеть не воду, а растрескавшуюся землю, песчаные отмели и ржавые корпуса военных судов, пролежавших на дне почти восемь десятилетий.
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