Сийярто призвал политиков ЕС пристегнуть ремни перед новыми шагами Орбана

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал европейских политиков "пристегнуть ремни", поскольку на следующей неделе ожидается продолжение миротворческой миссии венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
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