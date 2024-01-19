Экспорт Приднестровья в страны ЕС находится на рекордном уровне

Согласно отчету правительства, в 2023 году экспорт экономических агентов из приднестровского региона в страны ЕС составил 70,48%, что является рекордным показателем с момента подписания Соглашения об ассоциации с Республикой Молдова.
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