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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хайруллин – форвард ноября в КХЛ. Просветов стал лучшим вратарем, Телегин – защитником, Хоружев – лучший новичок

Нападающий СКА набрал 14 (7+7) баллов за результативность в девяти играх. Лучшим вратарем назван Иван Просветов из ЦСКА.

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