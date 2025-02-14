Безпалько: слова Вэнса о войсках на Украине являются попыткой давить на Россию

Политолог Богдан Безпалько прокомментировал заявления вице-президента США Джея Ди Вэнса о том, что Вашингтон не исключает полностью вариант отправки своих военнослужащих на Украину, если Россия не будет вести переговоры «добросовестно».
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