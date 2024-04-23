Затраты на курение становятся все более важным мотивом отказа от курения для каждого четвертого

Проблемы со здоровьем по-прежнему являются основным мотивом для более чем половины тех, кто говорит, что хотят бросить курить, но стоимость теперь является ключевым фактором для более чем 1 из 4, показывает анализ ответов национального опроса, опубликованный в научном журнал BMJ Public Health.
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