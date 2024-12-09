Дипломаты вспомнили об унизительной ситуации для Меркель из-за Путина

Незадолго до начала украинского конфликта новый верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас унизила экс-канцлера Германии Ангелу Меркель своей реакцией на ее призыв пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров Европейского союза (ЕС).