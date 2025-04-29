Экс-советник Пентагона Фриман: Отказ от Крыма может стоить Зеленскому жизни

Отказ от Крыма может стоить президенту Украины Владимиру Зеленскому жизни. Такое мнение высказал экс-помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Чес Фриман в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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