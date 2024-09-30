Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Вучич озвучил мрачный прогноз по поводу завершение конфликта на Украине

Вучич озвучил мрачный прогноз по поводу завершение конфликта на Украине

Президент Сербии Александр Вучич оценил сроки завершения конфликта на Украине. По его мнению, он продлится ещё 10 лет и закончится по корейскому сценарию — мирным урегулированием по существующей линии фронта.

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