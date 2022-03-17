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Василевский выиграл 32-й матч в сезоне, укрепив лидерство среди вратарей. Он 2-я звезда игры с «Сиэтлом»

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 броска из 25 в матче чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (4:1) и был признан второй звездой.

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