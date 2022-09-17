Минобороны России опубликовало кадры с захваченным военнослужащими Южного военного округа бронетранспортером М-113 производства США

Минобороны России опубликовало кадры с захваченным военнослужащими Южного военного округа бронетранспортером М-113 производства США

В результате боя российские военнослужащие захватили бронетранспортер М-113 производства США, который бросили украинские военнослужащие, спасаясь бегством.

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