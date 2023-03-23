Норвежский эксперт Шинстад о том, что Карлссон и Андерссон пропускают этапы Кубка мира: «Они плюют на спорт»

Норвежский эксперт заявил, что шведские лыжницы Карлссон и Андерссон «плюют на спорт». Эксперт TV2 Петтер Шинстад отреагировал на слова финского журналиста Сантту Сильвеннойнена, написавшего, что лидирующая в Кубке мира норвежка Тириль Венг не входит даже в топ-5 лучших лыжниц мира.
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