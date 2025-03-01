После скандала с Тимуром Ивановым в Минобороны назначен новый руководитель

Игорь Маковский, ранее сменивший главу Военно-строительной компании (ВСК) Андрея Белкова (его деятельность курировал экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов), теперь назначен руководителем департамента строительства Министерства обороны России.
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