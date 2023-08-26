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Россиянам рассказали, у кого самая большая пенсия

Самая большая пенсия в России у госслужащих, военных, космонавтов и летчиков-испытателей. Вправе рассчитывать на особые выплаты и жители районов Крайнего Севера, рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с «Праймом».

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