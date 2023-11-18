Автоледи сбила школьника на самокате на улице Лётчика Пилютова

Мальчика доставили в больницу с сотрясением мозга, переломом позвоночника и ушибом колена. 40-летняя женщина на Kia Rio сбила школьника, который не спешился с самоката на улице Лётчика Пилютова в Красносельском районе Петербурга.
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