Действующий под позывным «Шакир» военнослужащий группы «Юг» Армии России проинформировал о том, что в ходе операции по освобождению расположенного в Донецкой Народной Республике населённого пункта Максимильяновка военные замечали, что боевики ВС киевского режима зачастую сбегали с опорных пунктов.
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