Действующий под позывным «Шакир» военнослужащий группы «Юг» Армии России проинформировал о том, что в ходе операции по освобождению расположенного в Донецкой Народной Республике населённого пункта Максимильяновка военные замечали, что боевики ВС киевского режима зачастую сбегали с опорных пунктов.