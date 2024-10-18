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Боец ВС РФ: Боевики ВСУ в Максимильяновке боялись ближнего боя

Боец ВС РФ: Боевики ВСУ в Максимильяновке боялись ближнего боя

Действующий под позывным «Шакир» военнослужащий группы «Юг» Армии России проинформировал о том, что в ходе операции по освобождению расположенного в Донецкой Народной Республике населённого пункта Максимильяновка военные замечали, что боевики ВС киевского режима зачастую сбегали с опорных пунктов.

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