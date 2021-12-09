Повышение ставок по ипотеке приведет к падению спроса на жилье в Красноярске

Два банка подняли ставки по ипотеке. Об этом сообщают красноярские риелторы. По словам директора по развитию компании «Жилфонд» Максима Омельянчука, на днях второй раз за месяц Сбербанк повысил ставки, а сегодня второй крупный игрок рынка — ВТБ.