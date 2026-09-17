ФРС США повысила ставку и дала сигнал о возможном дальнейшем ужесточении

Федеральная резервная система США 16 сентября повысила целевую ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов — до диапазона 3,75–4,00%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Рост цен на бензи...
- МШ Житель Карелии вы...
- Е Петербурженка 30 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым