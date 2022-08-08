Китай выступает за создание спецкомитета по AUKUS в рамках МАГАТЭ

ООН, 8 авг – РИА Новости. Китай выступает за создание специального комитета в рамках МАГАТЭ для урегулирования всех озабоченностей по поводу партнерства AUKUS, заявил в рамках Обзорной конференции ДНЯО посол по вопросам разоружения МИД КНР Ли Сонг.