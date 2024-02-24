Калинская может стать первой за 7 лет россиянкой, выигравшей турнир категории «Мастерс»

Сегодня в финале крупного турнира в Дубае Анна Калинская встретится с итальянкой Жасмин Паолини. В случае победы Калинская станет первой за долгое время российской теннисисткой, сумевшей выиграть турнир категории WTA-1000 или «Мастерс» в одиночном разряде.
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