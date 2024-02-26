Реестр недвижимости Подмосковья пополнили сведениями о 1,4 тысячи сервитутах в 2023 году

Информацию более чем о 1,4 тысячи сервитутах внесли в реестр недвижимости Подмосковья в 2023 году. Об этом стало известно на заседании Мособлдумы, в ходе которого обсудили перспективы развития земельных сервитутов.
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