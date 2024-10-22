Виктор Анисимов Превратись в Бабу - Ягу, может Путин и испугается. Чёт слишком много баб желающих стать президентом России объявилось, то "Ксюшадь" возжелала в 2018 году стать президентом, то вот теперь и алкашка Йуля.
Йуля - алкашка хочет стать президентом России
Комментарии
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Надежда
Ну, какая же она Йуля, она-ИОЛАНДА, так ее бай дед нарёк!)☺️
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10 час.
Анатолий ashkourin
Алкаш был,пережили...теперь алкашка гоношится...
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1 час.
t
tatyanadavydkina
Маразм не лечится.
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36 мин.
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