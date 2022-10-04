NYT: Взрывы на Nord Stream нанесут самый тяжёлый удар по Киеву

В интервью изданию The New York Times Матиас Квент предупредил Украину о серьёзных проблемах. Являющийся профессором социологии Университета прикладных наук в Магдебурге эксперт рассказал, чем чреваты взрывы на газопроводах “Северный поток”.
В интервью изданию The New York Times Матиас Квент предупредил Украину о серьёзных проблемах. Являющийся профессором социологии Университета прикладных наук в Магдебурге эксперт рассказал, чем чреваты взрывы на газопроводах “Северный поток”.
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