Царьград

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NYT: Взрывы на Nord Stream нанесут самый тяжёлый удар по Киеву

NYT: Взрывы на Nord Stream нанесут самый тяжёлый удар по Киеву

В интервью изданию The New York Times Матиас Квент предупредил Украину о серьёзных проблемах. Являющийся профессором социологии Университета прикладных наук в Магдебурге эксперт рассказал, чем чреваты взрывы на газопроводах “Северный поток”.

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