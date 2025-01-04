Суд вынесет приговор Трампу по делу о подлоге документов 10 января

10 января состоится заседание суда, на котором будет вынесен приговор Дональду Трампу в связи с делом о подлоге документов компании Trump Organization, связанных с выплатами бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, пишет ТАСС.
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