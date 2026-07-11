«Индианаполис», «Нью-Йорк Джетс», «Сиэтл» и «Хьюстон» проявили интерес к подписанию Терриона Арнолда

Во время судебного заседания по делу бывшего корнербека «Детройт Лайонс» Терриона Арнолда его агент Николь Линн заявила, что интерес к игроку проявляют сразу четыре клуба НФЛ — «Индианаполис Колтс», «Нью-Йорк Джетс», «Сиэтл Сихокс» и «Хьюстон Тексанс».