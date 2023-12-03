Россиянин забил родного отца до смерти и пошел спать

Жителя Подмосковья задержали по делу о гибели его 92-летнего отца. Ему вменили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека, мужчина признал вину, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.