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СК РФ: Буданов является одним из организаторов атак БПЛА на российские регионы

СК РФ: Буданов является одним из организаторов атак БПЛА на российские регионы

Одним из организаторов атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Курскую область и другие российские регионы является начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

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