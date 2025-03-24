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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Денвер» ожидает, что Никола Йокич сможет вернуться на площадку в течение следующих 5 матчей

«Когда мы вернемся домой, то попытаемся понять, в каком он состоянии. Было бы здорово получить возможность сыграть нашим полным стартовым составом, в этом сезоне у нас это не часто получалось», – сказал перед встречей с «Хьюстоном» главный тренер «Наггетс» Майкл Мэлоун.

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