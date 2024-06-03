Стало известно, кто поставит Петербургу новую уборочную технику: 1,2 млрд за 110 машин

В Петербурге продолжают закупать уборочную технику. Многомиллионные контракты уже нашли своих поставщиков, можно подвести предварительные итоги: в какую сумму обойдутся бюджету города новые уличные подметальщики и погрузчики.
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