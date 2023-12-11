Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Европа перекрывает Зеленскому кислород

Европа перекрывает Зеленскому кислород

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Вот Украина творит??? Чувствует скоро на плаху.
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12 час.
Мария Беликова
Точно, как у Высоцкого: &quot;А в конце дороги той плаха с топорами!....&quot; Видимо, это закономерный конец.
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11 час.

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