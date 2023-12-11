София прекращает снабжать ВСУ оружием, Варшава блокирует границу с Украиной Константин Ольшанский Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Президент Болгарии Румен Радев, известный пророссийскими взглядами, воспользовался своим правом вето, чтобы вернуть депутатам законопроект о ратификации соглашения о предоставлении Болгарией Украине 100 стареньких БТР-60, сообщает Bulgarian National Television.
Европа перекрывает Зеленскому кислород
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Вот Украина творит??? Чувствует скоро на плаху.
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12 час.
Мария Беликова
Точно, как у Высоцкого: "А в конце дороги той плаха с топорами!...." Видимо, это закономерный конец.
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11 час.
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