Канадским ученым запретили расследовать случаи неизвестного неврологического заболевания. Чиновников обвинили в замалчивании проблемы

Микробиолог Майкл Култхарт (Michael Coulthart), возглавляющий систему эпиднадзора за болезнью Крейтцфельдта — Якоба в Агентстве общественного здравоохранения Канады, заявил, что ему запретили изучать случаи неизвестного неврологического заболевания, уже почти 10 лет поражающего жителей одной из провинций.
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