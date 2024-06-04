Канадским ученым запретили расследовать случаи неизвестного неврологического заболевания. Чиновников обвинили в замалчивании проблемы

Микробиолог Майкл Култхарт (Michael Coulthart), возглавляющий систему эпиднадзора за болезнью Крейтцфельдта — Якоба в Агентстве общественного здравоохранения Канады, заявил, что ему запретили изучать случаи неизвестного неврологического заболевания, уже почти 10 лет поражающего жителей одной из провинций.