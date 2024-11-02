Маск думает о переезде в Россию в случае победы Харрис Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что не останется в США, если на предстоящих президентских выборах победит Камала Харрис.
США влезли в Украину из-за нескольких мстительных баб
Комментарии
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Леонид Руси
Первая столица древней Руси – Великий Новгород, с Х века столица перенесена в город Киев.
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14 час.
вд
валерий двойнишников
Ладога, первая столица Руси.
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14 час.
ЮМ
Юрий Мешков
Я так и думал, В.В. Путин обещал жениться на Харрис, а потом отказался.😜
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12 час.
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