Губернатор Голубев: Волгодонская АЭС работает штатно

Руководитель Ростовской области Василий Голубев поделился сведениями о том, что публиковавшиеся ранее в социальных сетях данные об активности комплексов противовоздушной обороны Вооружённых сил Российской Федерации в населённом пункте Волгодонск оказались неверными.