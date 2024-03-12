Губернатор Голубев: Волгодонская АЭС работает штатно

Руководитель Ростовской области Василий Голубев поделился сведениями о том, что публиковавшиеся ранее в социальных сетях данные об активности комплексов противовоздушной обороны Вооружённых сил Российской Федерации в населённом пункте Волгодонск оказались неверными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии