Опубликован график работы ГАИ на июньских праздниках

Рассказываем, как стоит распланировать своё время посещения отделений ведомства в период Дня России Подразделения МОРЭР Госавтоинспекции УМВД России по Смоленской области по предоставлению государственных услуг изменят график работы в период празднования Дня России.
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