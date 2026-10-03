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В базу "Миротворца" внесли солиста группы "Земляне" Никиту Балакшина

В базу "Миротворца" внесли солиста группы "Земляне" Никиту Балакшина

Солист советской и российской рок-группы "Земляне" Никита Балакшин попал в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец".

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