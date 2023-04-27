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Антонов заявил, что Запад делает все, чтобы боевые действия с Россией разразились в Европе

Антонов заявил, что Запад делает все, чтобы боевые действия с Россией разразились в Европе

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил в беседе с журналистами, что Запад делает все возможное, чтобы боевые действия с Россией разразились на европейском пространстве.

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