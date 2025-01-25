Федотов отразил 24 из 27 бросков «Айлендерс». Поражение – 4-е подряд и 9-е в 14 играх в сезоне при 88,0% сэйвов

Вратарь «Филадельфии» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда. Поражение стало для 28-летнего россиянина 4-м подряд и 9-м в 14 играх в сезоне (88,0% сэйвов, коэффициент надежности 3,25).