Федотов отразил 24 из 27 бросков «Айлендерс». Поражение – 4-е подряд и 9-е в 14 играх в сезоне при 88,0% сэйвов

Вратарь «Филадельфии» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда. Поражение стало для 28-летнего россиянина 4-м подряд и 9-м в 14 играх в сезоне (88,0% сэйвов, коэффициент надежности 3,25).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии