Любопытно, однако

73 095 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Волков
    Такого запреда да на нары, где этому лоббисту и националисту самое место!!! А сокамерники объяснят ему, как и кто луч..."Русские работают...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    В России превращают в отходы бывших республик СССР, куда стекаются этнические ОПГ которые разграбляют Россию и ее нар..."Русские работают...
  • Ляля
    А шавки пусть утрут свои сопли....................и вопли.............Фраза М.Симоньян,...

Как пострадает Европа в случае конфликта России с Украиной

Как пострадает Европа в случае конфликта России с Украиной

Пока Запад грозит России экономической катастрофой в случае эскалации на Украине, Европа готовится принять удар по собственной экономике — второй крупнейшей в мире после СШАВооруженный конфликт на восточных рубежах дорого обойдется Евросоюзу, поскольку обещает перебои с поставками сырья, волну беженцев, убытки от списания миллиардных кредитов, скачок цен и расходов в момент, когда три десятка европейских стран и почти 500 млн их жителей едва пришли в себя после ковидного кризиса.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх