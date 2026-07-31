Avangarde выявила желание половины румын выбрать новый парламент

Почти половина жителей Румынии желает досрочных выборов для разрешения политического кризиса. Оппозиционный Альянс за объединение румын лидирует в опросах, оставляя позади Социал-демократическую и Национал-либеральную партии.
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