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Царьград

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Avangarde выявила желание половины румын выбрать новый парламент

Avangarde выявила желание половины румын выбрать новый парламент

Почти половина жителей Румынии желает досрочных выборов для разрешения политического кризиса. Оппозиционный Альянс за объединение румын лидирует в опросах, оставляя позади Социал-демократическую и Национал-либеральную партии.

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