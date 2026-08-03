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Два брака с известными актрисами и помощь монастыря: как Николай Бурляев нашёл семейное счастье с третьей попытки

Два брака с известными актрисами и помощь монастыря: как Николай Бурляев нашёл семейное счастье с третьей попытки

К своему 80-летию Николай Бурляев пришел без былых обид: его бывшие жены, актрисы Наталья Варлей и Наталья Бондарчук, отзываются о нем с теплотой.

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