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Газета.ру

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Мужская сборная России по волейболу решила пропустить ЧМ-2027 в Польше

Мужская сборная России по волейболу решила пропустить ЧМ-2027 в Польше

Мужская сборная России по волейболу не сыграет на чемпионате мира в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) со сслыкой на президента организации Станислава Шевченко.

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