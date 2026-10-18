Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Иран должен отказаться от ядерной программы и заключить соглашение с США, в противном случае Вашингтон готов нанести масштабные удары по стране.
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