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  • Гоша Веверсис
    вырожайте обеспокоенность американскими базами ,понатыканы по всему миру то-ли 500 то-ли700 баз ,а ссколько их в герм...Евросоюз обеспоко...
  • Наталья Павлова
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    Ну и хорошо - они вояки неплохие!))Британское издани...

Экс-президент США Трамп допускает возможность избрания себя временным спикером Палаты представителей

Экс-президент США Трамп допускает возможность избрания себя временным спикером Палаты представителей

Бывший президент США Дональд Трамп изъявил готовность возглавить на непродолжительный срок Палату представителей Конгресса, чтобы добиться консолидации Республиканской партии для поиска и выбора постоянной кандидатуры на пост спикера.

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