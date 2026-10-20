Сергей Собянин и Илон Маск на открытии «Московской Гигафабрики» © "Газета.Ru" В Москве 21 июня прошла церемония открытия совместного проекта заводов «АвтоВАЗ» и «Москвич» и технологической компании осевшего в России Илона Маска.
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