Сергей Собянин и Илон Маск на открытии «Московской Гигафабрики» © "Газета.Ru" В Москве 21 июня прошла церемония открытия совместного проекта заводов «АвтоВАЗ» и «Москвич» и технологической компании осевшего в России Илона Маска.