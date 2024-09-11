Трамп пообещал в случае победы организовать переговоры Путина и Зеленского

Кандидат в Президенты США от республиканцев Дональд Трамп во время дебатов с претенденткой от демократов — действующим вице-президентом Камалой Харрис пообещал в случае победы на выборах приступить к урегулированию конфликта России и Украины еще до вступления в должность.
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