РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Собянин: Инвесторы построят заводы по программе создания мест приложения труда

Собянин: Инвесторы построят заводы по программе создания мест приложения труда

Речь идет о пяти зданиях производственного, коммерческого и социального назначения В настоящее время глава Москвы Сергей Собянин объявил о запуске строительства пяти новых объектов в рамках программы по стимулированию создания рабочих мест.

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